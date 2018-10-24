Trump'ın eski danışmanı: Gülen derhal Türkiye'ye iade edilmeli

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı J.D. Gordon, "FETÖ elebaşı Gülen, hem Türkiye hem de ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturuyor. Derhal Türkiye'ye iade edilmeli.". dedi.

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Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2018, 21:36