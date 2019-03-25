Trump'ın 'Golan Tepeleri' kararına dünyadan tepki yağdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıyan başkanlık kararını imzalaması tepkiyle karşılandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararına imza atmasının ardından, Avrupa Birliği (AB) sözcülüğünden, "Golan Tepeleri dahil İsrail'in 1967'den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz." açıklamasında bulunuldu.

AB Sözcülüğünden yapılan açıklamada, birliğin, uluslararası hukuk uyarınca Haziran 1967'den bu yana İsrail'in işgali altında bulunan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımadığı ve bu toprakları İsrail'in parçası olarak görmediği vurgulandı.

Açıklamada, "Tutumumuz değişmedi. Golan Tepeleri dahil İsrail'in 1967'den beri işgalinde olan topraklar üzerindeki egemenliğini tanımıyoruz." ifadesi kullanıldı.

BM: Golan Tepeleri'nin statüsü değişmedi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü Dujarric, ''Golan Tepeleri'nin statüsü değişmedi ve BM'nin Golan politikası Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında belirtiliyor.'' ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını bugün imzaladı.

BM Güvenlik Konseyinin 1981'de aldığı 497 sayılı karar, İsrail'in Golan Tepeleri'ni işgaline karşı çıkıyor ve kararda ''İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur.'' ifadesi kullanılıyor.

İngiltere: Golan Tepelerini İsrail işgali altındaki toprak olarak görüyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Golan Tepeleri'ni İsrail'in işgali altındaki toprak olarak gördüklerini ve İsrail'in ilhakını tanımayı planlamadıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Golan Tepelerini İsrail işgali altındaki toprak olarak görüyoruz. İsrail’in 1981’deki ilhakını tanımadık ve tanımayı da planlamıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Birleşmiş Milletler Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka göre bir toprağın güç kullanılarak ilhakı yasaklanmıştır." ifadesi hatırlatıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını bugün imzalamıştı.

Rusya: Uluslararası hukuka aykırı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepelerine ilişkin başkanlık kararını imzalaması üzerine Rus Russkoye Radyosu'nda değerlendirmelerde bulundu.

Trump’ın kararını eleştiren Zaharova, "Uluslararası hukuka aykırı bu karar maalesef Orta Doğu'daki gerginliği artırabilir." diye konuştu.

Zaharova, söz konusu karara ilişkin Rusya’dan daha önce çok sayıda açıklama yapıldığını vurgulayarak, “Böyle şeyler hukuki zeminin dışında kalıyor. Tüm uluslararası çalışmaları, BMGK kararlarını yok sayan bu tür adımlar sadece durumu daha da kötüleştirir." ifadesini kullandı.

Trump'tan Golan Tepeleri kararı

ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararına imza attı.

Trump, 21 Mart'ta Twitter'dan yaptığı açıklamada, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

Kaynak: AA