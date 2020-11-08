Trump'ın İsrail-Filistin meselesinde yaptığı hataları Biden düzeltebilecek mi?

Filistinliler, ABD'de seçimlerin sonucunda 46. başkan olarak Demokrat aday Joe Biden'ın seçilmesinden memnuniyet duyarken, Filistinli siyasetçiler ve uzmanlar Biden'ın seçilmesinin sonuçlarını tartışıyor.

Başkanlığı süresince İsrail yanlısı ve Filistin'e karşıt politikalar güden Donald Trump'ın kaybetmesi Filistinlileri rahatlatırken, Biden yönetiminin ABD'nin İsrail-Filistin meselesine yaklaşımı merak ediliyor.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yapılan mali yardımların tamamen durdurulması gibi tartışmalı kararlara imza atan Trump yönetimi, son olarak Yüzyılın Anlaşması adı verilen sözde Orta Doğu barış planı ve Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmelerini kabul ettirme çabasıyla İsrail yanlısı tutumunu göstermişti.

Filistinli siyasiler ve analistler, ABD seçimleri sonrasında Trump'ın kaybederek Biden'ın seçilmesinin Filistin ve Filistinliler'e muhtemel etkisini değerlendirdi.

Filistinli siyasilerden memnuniyet açıklamaları

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Özel Temsilcisi Nebil Şaas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Donald Trump’ın döneminden daha kötü bir dönem olmadı." dedi.

Joe Biden’ın kazanmasını ve Trump'ın kaybetmesini Filistin için "bir kazanım" olarak değerlendiren Şaas, Biden yönetimi için şu ifadeleri kullandı:

"Biden ve yardımcısı Kamala Harris'ten duyduğumuza göre, daha dengeli olacaklarını, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun peşinde daha az yürüyeceklerini ve dolayısıyla bize Trump'tan daha az zararlı olacaklarını düşünüyorum."

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi ise Trump'ın gidişini olumlu bulduğunu belirterek, Trump'ın "ABD tarihinde ve çağdaş dönemde insanlığın karşılaştığı en kötü başkan" olduğunu kaydetti.

"Trump, dünyayı uluslararası hukuka alternatif orman kanununa sürüklemek istedi. Uluslararası ilişkileri parçaladı ve siyaseti çöküşe itti." diyen Bergusi, Trump'ın Filistin halkına yaptığı en kötü şeyin Yüzyılın Anlaşması adı verilen sözde Orta Doğu barış planı olduğunu ifade etti.

"Filistinliler için en kötü başkan"

Filistinli siyasi analist Mustafa İbrahim, Trump yönetiminin "Filistin meselesine adaletsiz bir yaklaşım benimsediğini" belirterek, Trump'ın "Filistinliler için en kötü başkan" olduğunu dile getirdi.

İbrahim, "İsrail'e destek vermesi bakımından Biden, Trump'tan veya önceki ABD yönetimlerinden farklı değil, ancak bu desteğin yolu ve tarzı değişebilir." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Filistin arasındaki müzakerelerin 2014 yılında durduğunu hatırlatan İbrahim, "Yeni ABD yönetimi İsrail-Filistin müzakerelerine yeniden başlamak için bir süre bekleyecektir." şeklinde konuştu.

İbrahim, Filistin yönetiminin İsrail ile güvenlik koordinasyonuna devam etmesi durumunda, İsrail’in Filistin vergilerinin kestiği kısmını, Filistin yönetimine iade edebileceği öngörüsünde bulundu.

Trump yönetiminin UNRWA'ya yönelik kestiği maddi yardımların Biden döneminde yeniden başlayabileceğini işaret eden İbrahim, Biden'ın İsrail yanlısı bir dizi karar almasını ise "ihtimal dışı" olarak değerlendirdi.

"Biden'dan mucize beklemiyoruz"

Siyasi analist Halid el-Amayire, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ABD ve dünya için bir kabus" olduğunu ifade etti.

Trump'ın Filistinliler için "kötü bir hastalık" olduğunu söyleyen Amariye, "(Trump'ın) kaybetmesiyle birlikte ortalama Filistinliler bile sevinç duydu." şeklinde konuştu.

Amariye, Filistin halkının yeni ABD yönetiminden beklentisini değerlendirerek, "Joe Biden'dan mucize beklemiyoruz, zor durumdaki Filistinliler hayatta kalmaya çalışıyor." yorumunda bulundu.

Trump döneminde kapatılan Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington temsilciliğinin yeniden açılmasını beklediğini belirten Amariye, ayrıca UNRWA'ya verilen desteğin de devam edebileceğine işaret etti.

Amariye, yeni dönemde İsrail-Filistin müzakerelerinin yeniden başlama ihtimali olduğunu ifade ederek, "(Müzakereler) Kısır bir döngüde ilerleyecektir. Biden'ın 4 yılı bittiğinde ilerleme kaydedilemeyecek." ifadelerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA