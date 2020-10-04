Trump'ın, koronavirüse yakalanmadan önce katıldığı kalabalık toplantılar

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Ekim'de sosyal medya hesabından, eşi Melania Trump ve kendisinin koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Gelişmenin ardından ABD medyası, Başkan Trump'ı salgını hafife almakla ve maske kullanmamakla eleştirdi.

Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından gözler, ABD Başkanı'nın düzenlediği son kalabalık toplantı ve mitinge çevrildi.

BEYAZ SARAY'DA VİRÜSE DAVETİYE ÇIKARAN TOPLANTI

26 Eylül'de ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde yaklaşık 150 kişinin katılımıyla düzenlediği toplantıda, Yüksek Mahkeme yargıcı adaylığına 7. Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıcı Amy Coney Barrett'i gösterdiğini duyurdu.

Sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görülen toplantıda koronavirüsün yayılmış olabileceği belirtiliyor.

MINNESOTA'DA TEDBİRSİZ MİTİNG

30 Eylül'de ise Trump, Minnesota'da seçim kampanyasına katıldı. Washington Post'un paylaştığı görüntüde, ABD Başkanı'nı dinlemek için toplanan kalabalığın sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüntüye yansıdı.

TRUMP'IN ETRAFINDA KORONAYA YAKALANAN İSİMLER

ABD Başkanı Trump ve eşinin yanı sıra, Trump'ın etrafındaki isimler olan danışmanı Hope Hicks, eski ABD Başkanı Danışmanı Kellyanne Conway, Cumhuriyetçi Senatörler Mike Lee ve Thom Tillis, Cumhuriyetçi Ulusal Komite Başkanı Ronna McDaniel, Kampanya Danışmanı ile yöneticileri Chris Christie ve Bill Stepien ve Notre Dame Üniversitesi Başkanı John Jenkins koronavirüse yakalandı.

Kaynak: HABER 7