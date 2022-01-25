Trump'ın "sonucu değiştir" baskısını özel heyet soruşturacak

ABD'de mahkeme, Georgia'ya bağlı Fulton bölgesinden savcı Fani Willis'in, Trump'a yönelik iddiaların araştırılması için soruşturma heyeti talebinin oy çokluğuyla kabul edildiğini açıkladı.

Bu kapsamda kurulacak özel soruşturma heyetinin 2 yıla kadar araştırma yapmakla yetkilendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Willis, başvurusunda "Georgia eyaleti yetkilerine seçim sonuçlarının değiştirilmesine yönelik baskılar yapıldığına ilişkin bazı bilgilere ulaştığı" ifadelerine yer vermişti.

Trump ise iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger'e yaptığı çağrıyı "mükemmel" olarak nitelendirmiş ve yanlış bir şey söylemediğini savunmuştu.

Washington Post gazetesinin ortaya çıkardığı ses kaydında Trump'ın Raffensperger'e "seçim sonuçlarını değiştirmeye yetecek sayıda oy bulması" talimatını verdiği ortaya çıkmıştı.

Trump buradaki konuşmasında, Raffensperger'e "Sadece 11 bin 780 oy bulmanı istiyorum." demişti.