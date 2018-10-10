Trump'ın sorgulanması için delil toplanıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 6 Kasım'da gerçekleşmesi planlanan Temsilciler Meclisi seçimlerine hazırlıkları öncesinde bir televizyon programına açıklamalar yapan ünlü Watergate savcısı Jill Wine-Banks, ABD Başkanı Donald Trump hakkında muhtemel bir soruşturma için belge toplandığını söyledi.

MSNBC'de katıldığı programda Lawrence O'Donnell'e yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın ara seçimlerden bir gün sonra araştırmacıları kovabileceğinin kendilerini çok da fazla endişelendirmediğini söyleyen eski savcı sebeplerini de şöyle açıkladı:

“Seçim gününden sonra, Başsavcı Yardımcısı Rod Rosenstein, Robert Mueller özel avukat soruşturmasında herhangi bir iddianame veya başka bir gelişmeyi bir daha asla duyuramayabilir çünkü Rod Rosenstein seçimden bir gün sonra kovulabilir, Robert Mueller seçimden bir gün sonra kovulabilir.”

Trump ile Rusya arasındaki bağları araştırıyor

ABD medyası bu yıl Ocak ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın ülkesinde 2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasını soruşturan özel yetkili savcı Robert Mueller'in görevden alınması emri verdiğini ancak daha sonra geri adım attığını yazmıştı.

Robert Mueller'ın yürüttüğü FBI soruşturması, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale iddialarıyla Trump'ın kampanya ekibiyle Rusya arasındaki olası bağlantıların araştırılmasını içeriyor.

Rusya soruşturmasında şu ana kadar Trump'ın ekibinden dört kişiye suçlama yöneltildi.

Aralarında Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in de bulunduğu iki isim ise "FBI'a yalan söyleme" suçunu kabul etti.

Suçlanan diğer kişiler ise geçmişte Trump'ın seçim kampanyasını yöneten Paul Manafort, onun iş ortağı Rick Gates ve seçim kampanyasında Trump'a danışmanlık yapan George Papadopoulos.

Ağustos ayında Trump mesajında, “Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın bu hileli cadı avına hemen şimdi, ülkemizi daha fazla lekelemeden son vermesi gerekiyor” demişti. Ancak Sessions geçen yıl Mueller’in soruşturmasından ismini çekmişti. Bakan yerine soruşturmayı idare görevini Yardımcısı Rod Rosenstein yürütüyor.

Mueller'in bürosunda hararetli çalışmalar var

“Öte yandan, Mueller'ın bütün bunları planlayacağını ve Rosenstein'ın buna hazır olacağı gibi bunun için hazır olacağını düşünüyorum” diye sözlerine devam eden Wine-Banks, O'Donnell'in “Mueller bürosunda savcılarla birlikte neler olduğunu düşünüyorsunuz?” sorusuna “ Orada bir cumhurbaşkanının özel savcı soruşturması üzerinde çalışıyorlar.” diye cevap verdi.

“Bence faaliyetlerini bu olasılık etrafında planlıyorlar" diyen Winw-Banks "soruşturmada kullanılacak belge asıllarının kopyalarını evimize götürüyoruz " dedi.

Wine-Banks “Ülkeyi kurtarmak için kanunu çiğnememiz olasılığını kullanmak istedik, bu yüzden onları eve götürdük” dedi. “Bu yüzden, bütün olasılıkları düşünüp plan yapıyoruz umarım bir engelle karşılaşmayız zira bu, adaletin engellenmesi ve demokrasi için bir tehdit olurdu” diye sözlerini bitirdi.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 12:39