İran'a yaptırımın detayları açıklandı, liste yayımlandı

ABD Başkanı Trump, "İran’a yaptırımda yavaş hareket edeceğim. Çünkü petrol fiyatlarının artmasını istemiyorum." dedi.

Beyaz Saray'ın bahçesinde İran yaptırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, yaptırımların bütünü ile İran'ın petrol ihracatı konusunu birbirinden ayrı değerlendirdiğine işaret etti.

İran'a karşı çok güçlü ve sert bir pozisyon aldıklarını belirten Trump, "(İran'a yönelik) Bugüne kadarki en güçlü yaptırımları getirdik fakat petrol konusunda biraz yavaş gitmek istiyoruz, dünyada petrol fiyatlarının yükselmesini istemem." ifadesini kullandı.

Petrol fiyatları konusunda ABD'nin temkinli bir tavır izleyeceği sinyalini veren Trump, "Bunun İran ile bir ilgisi yok, İran'ın petrolünü (ihracatını) hemen sıfıra indirebilirim ancak o zaman piyasalarda bir şoka neden olur. Petrol fiyatlarının yükselmesini istemem." değerlendirmesini yaptı.

Yaptırımlar başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımların 90 ve 180 günlük iki aşamayla yeniden uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

Bu kapsamda 90 günün ardından ilk yaptırımlar 7 Ağustos'ta devreye girdi. ABD Hazine Bakanlığının verdiği 180 günlük sürenin dolmasıyla ikinci aşama yaptırımlar ise bugün itibariyle başlamış oldu.

ABD, İran'a karşı olan yaptırımların tümünü tekrar yürürlüğe koydu.

İran Gemicilik ve Enerji Sektörü'ndeki 200'den fazla kişi ve geminin yaptırım listesinde olduğu açıklandı.

50 İran bankası ile 700'den fazla İranlı, İran Hava Yolları ve 65'ten fazla uçağı, İran Atom Enerjisi Kurumu, 23 yan kuruluş ve ilgili kişiler yaptırım listesine alındı.

İran'dan petrol alımı ile ilgili yaptırımlardan Çin, Hindistan, Güney Kore, Türkiye, İtalya, Tayvan, Japonya ve Yunanistan geçici olarak muaf tutuldu. Muafiyet süresi altı ayla sınırlı olacak.

TARİHİN EN KAPSAMLI YAPTIRIMLARI

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptırımların İran'ın uluslararası ekonomik faaliyetlerini hızla azaltacağını söyledi. Pompeo ayrıca gelecekte İran ile yeni bir anlaşma yapmanın mümkün olduğunu umduklarını, halihazırda 20'den fazla ülkenin İran'la petrol ticaretini kestiğini ya da azalttığını, İran'ın bölgede istikrarsızlaştırıcı bir güç olduğunu ve tarihin en kapsamlı yaptırımları olduğunu belirtti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Avrupa ülkelerinin de İran yaptırımlarına uyması umduklarını, İran'a insani yardım amaçlı işlemlerin izin verileceğini belirtti.

SWIFT DUYURDU

Belçika merkezli SWIFT, bazı İran bankalarının mesajlaşma sistemine erişimini askıya aldıklarını açıkladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD'nin İran'a uygulamaya başladığı yaptırımlara ek olarak daha fazla yaptırımın da yolda olduğunu duyurdu.

LİSTE YAYIMLANDI

Hazine Bakanlığının sitesinde yayımlanan listede, 300'den fazla İran vatandaşı, enerji taşımacılık sektörlerinde faaliyet gösteren 100'den fazla kurum ve 200'ün üstünde gemi, 50’si İranlı bankalar olmak üzere 70 finans kuruluşu, İran Havayolları ve 67 uçağı da yer aldı.

Yaptırım uygulanacak bankalar arasında İran İhracat Kalkınma Bankası, Bank Melli, Arian Bank, Future Bank, Ghavamin Bank, Bank Sepah, Endüstri ve Maden Bankası, Post Bank, Bank Tejarat, Ayendah Bank, Europaisch-Iranische Handelsbank AG ve Day Bank öne çıktı. ABD Hazinesi, bu bankaların yurt içi ve yurt dışı iştiraklerini de yaptırım kapsamına aldı.

İran Ulusal Petrol Şirketi'nin de eklendiği listede, kuruluşun İran dışında faaliyet gösteren onlarca iştirakinin de yaptırımlara tabi tutulacağı görüldü.

İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi (IRISL), İran Ulusal Tanker Şirketi (NITC) ve kontrol ettikleri 211 gemi ve ilişkili oldukları 65 özel ve tüzel kişiye de ambargo uygulanacağı bildirildi. Valfair, Hafez Darya Arya, Safiran Payam Darya isimli taşımacılık şirketleri de IRISL ve NITC'nin iştirakleri oldukları gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.

ABD yönetiminin yaptırım listesine eklediği tüm kişi, kurum, gemi ve uçakların listesine "www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20181105_names.aspx" linkinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2018, 22:43