Trump: Kaşıkçı hakkında rapor açıklayacağız

ABD Başkanı Donald Trump "Çok yakında Cemal Kaşıkçı hakkında bir rapor açıklayacağız" dedi.

Trump, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında değerlendirmelerde bulunmuş, "Vakayı yakından takip ediyoruz. ABD müfettişleri olaya dahil oldu. Kaşıkçı olayında neler olduğunu ortaya çıkarmak zorundayım." demişti.

Bu açıklamadan hemen sonra diplomatik kaynaklardan açıklama gelmiş, kayıp Suudi gazeteciyle ilgili ABD tarafından müfettiş görevlendirildiği bilgisinin doğru olmadığı ifade edilmişti.

Şimdi ise Trump, çok yakında Kaşıkçı hakkında bir rapor açıklayacaklarını söyledi.

AB "doğrudan" iletti

Öte yandan, Avrupa Birliği, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin şeffaf ve kapsamlı soruşturma yapılması beklentisini, Suudi yetkililere doğrudan iletti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic yaptığı açıklamada, Brüksel'in, Kaşıkçı olayına ilişkin çok sayıda temasta bulunduğunu belirterek, "Mesajımızı Suudi yetkililere de doğrudan ilettik." dedi.

Daha önce temaslarda bulunduğu Portekiz'de konuya ilişkin açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB'nin, Suudi yetkililerden yaşanan olay hakkında şeffaf ve kapsamlı soruşturma yapılmasını beklediğini kaydetmişti.

Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de nişanlısıyla Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Nişanlısı Hatice Cengiz, Kaşıkçı'yla birlikte 28 Eylül'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittiklerini, konsoloslukta evrakın hazırlanmadığı gerekçesiyle haftaya gelmelerinin söylendiğini anlatmış, Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıkıp o akşam Londra'ya gittiğini ve 1 Ekim'de İstanbul'a döndüğünü belirtmişti.

Suudi Arabistan Krallığı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan 4 Ekim'de yapılan açıklamada, vatandaşları Kaşıkçı'nın, başkonsolosluk binasından çıktıktan sonra ortadan kaybolduğu iddia edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın alıkonulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.



Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 18:57