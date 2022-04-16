Trump: "Kilo vermek için vaktim yok"

Eski Başkan Donald Trump, cumartesi günü Pensilvanya Senato yarışında desteklediğini açıkladığı ünlü doktor Mehmet Öz'ün kendisine verdiği tavsiyeyi seyircilere anlatırken "kilo vermek için vakti olmadığını" söyleyerek espri yaptı.

Bu hafta bir etkinlikte kapalı bir mekanda konuşan Trump, Dr. Öz'ün kendisini sağlıklı bir yaşam tarzının tadını çıkarmak için kilo vermeye çağırdığını kaydetti.

Eski başkan "208 pound (94 kilo) olduğuma inanabiliyor musunuz?" diye sordu.

Şimdi belki biraz daha fazladır.

Dr. Öz kilo vermeniz gerekiyor dedi. Ona 'Kilo vermeye vaktim yok' dedim.

Eski başkanın tam olarak nerede konuştuğu belli değildi fakat görünen o ki etkinlik, Trump'ın cumartesi günü Kuzey Carolina'da düzenlediği ve desteğini resmen açıkladığı mitingden bir süre sonra gerçekleşmiş.

Bu video, Trump'ın geçmişte Dr. Öz'ün programında doktora verdiği röportajdan bahsetmesinin ve TV ünlüsü doktorun Trump'ın kişisel sağlık tercihlerini övmesinin Trump'ın onay verme vakti geldiğinde etkili olduğunu ima etmesinin son örneği.

Cumartesi günü Trump'ın Cumhuriyetçi Parti adayına desteğini duyurduğu resmi açıklamada "Sağlığımın olağanüstü olduğunu bile söyledi, bu da onu daha çok sevmeme neden oldu (gerçi birkaç kilo vermem gerektiğini de söyledi!)" ifadeleri yer almıştı.

Dr. Öz gelecek haftalarda eyaletteki Senato yarışında diğer Cumhuriyetçilere karşı zorlu bir ön seçimle karşı karşıya ve başarılı olursa, kasımda Demokrat Partili bir rakiple yarışacak.

Tipik olarak Trump'la aynı hizada olan Cumhuriyetçiler, hafta sonu eski başkanın destek açıklamasına yanıt verdi. Cumhuriyetçiler, TV doktorunun seçmenleri McCormick'i terk etmekten caydırmak amacıyla trans çocukların kabulü ve kürtaj gibi konulardaki geçmiş açıklamalarına dikkat çekti.

Kaynak: Independent Türkçe