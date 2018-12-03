Trump Kim’le görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin Kim Jong Un ile bir araya geleceği ikinci zirvenin Ocak veya Şubat ayında gerçekleşeceğini söyledi.

Trump gazetecilere G20 zirvesinden dönüş yolculuğu esnasında gazetecilere verdiği demeçte, "Kim ile iyi bir ilişkimiz var, çok iyi anlaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

İLK ZİRVE SİNGAPUR'DAYDI

İki ülkenin devlet başkanları Kore savaşının ateşkes ile sona erdiği 1953 yılından bu yana ilk defa resmi olarak bir araya gelmişti.

Görüşme öncesinde ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, zirvenin yapıldığı Singapur'un Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de kameralar karşısında el sıkışmış, 38 dakika süren baş başa bir görüşme gerçekleştirmişti.

Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong arasında daha önceden nükleer tehdit ve 'küçük roket adam', 'yaşlı bunak' gibi atışmalar yaşanmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2018, 11:46