Trump kızı Ivanka'ya Dünya Bankası başkanlığını önermiş

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray danışmanı olan kızı Ivanka Trump, Kadınların Küresel Kalkınması ve Refahı Girişimi çerçevesinde düzenlediği Afrika ziyareti sırasında Associated Press ajansı muhabiriyle yaptığı söyleşide, babasının kendisine Dünya Bankası Başkanı olmak isteyip istemeyeceğini sorduğunu dile getirdi.

Trump, babasına bu işle ilgilenmediğini, yönetimdeki görevinden memnun olduğu yanıtını verdiğini belirterek, ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Malpass'ın Dünya Bankası Başkanlığına aday gösterilmesi sürecinde rol aldığını kaydetti.

Ivanka Trump, babasının kendisine başka işler önerip önermediği sorusuna da "bunun aralarında kalacağı" cevabını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Hazine Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Malpass'ı Dünya Bankası Başkanlığına aday göstermişti.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde Malpass'ın Trump'a, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve kızı Ivanka Trump tarafından önerildiği iddia ediliyordu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2019, 22:40