Trump korkusu Amerikalı göçmenleri yeraltına mahkum etti

Donald Trump'ı başkanlığa taşıyan Kasım 2016 seçimlerinin ardından yaşanan göçmenlere yönelik gözaltı direktifleri ve politikaları, Amerika'daki göçmen topluluklarında korku atmosferi yaratıyor. Uzmanlar ve eleştirmenler, insanların hayatlarının söz konusu olduğu tıbbi bakım ve tedavi arayışlarından kaçınmasının ciddi sorunlara sebep olduğunu söylüyor.

Gelişmiş medikal tedavilerin her zaman hazır bulunmadığı yoksul sınır kasabalarındaki belgesiz göçmen toplulukları arasında bir çok aile ciddi hastalıkların tedavisi için Sınır İçi Kontrol Noktalarının arasından geçerken yakalanma korkusuyla büyük şehirlere gitmekten kaçınıyor.





ABD Başkanı Donal Trump'ın göçmen yasası sonrası tedirgin bekleyişleri süren göçmenler tutuklamaların ülkede yaşayan tüm göçmenleri tamamen ortadan kaldırmaya yönelil bir operasyon olduğunu söylüyor.

San Antonio yakınlarındaki bir bölgede hizmet veren bir Teksas Demokratı olan ABD Temsilcisi Joaquin Castro, “İnsanlar her yerde resmi kurumlardan kaçarak yeraltına saklanıyor. Aile içi şiddet mağdurları, polis veya mahkemelerden kaçıyor. Ciddi sağlık sorunları olan insanlar hastanelerden ve doktorlardan kaçıyor. Bu, topluluklar üzerinde inanılmaz derecede zararlı bir etki yaratıyor” dedi.

ABD-Meksika sınırının 25 ila 75 mil yakınında bulunan ve silahlı birliklerin konuşlandığı güvenlik merkezi iç sınır devriye kontrol noktaları - Homeland Security- , terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı göçle mücadelede etkin rol oynuyor.

İç göçmenlerin tutuklanmasında Obama yönetimiyle Trump yönetimi karşılaştırıldığında yüzde 40 oranında artış gözlemleniyor.

Teksas Sınırı'nın Texas Sivil Özgürlükler Birliği'ndeki Teksas politika stratejisti Astrid Dominguez, “Sınır Devriyesinin takdir yetkisini kullanabildiğimizi, ancak yapabileceklerini bildiğimiz zaman, tam olarak sorun.” Dedi. “Sınır Devriyesinin tıbbi müdahale isteyen kontrol noktalarını geçen insanlarla ilgili politikalarını değiştirmesi gerekiyor.”

Kaynak: www.dunyabulteni.net