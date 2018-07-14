Trump Kraliçe Elizabeth'i çok kızdırdı

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ABD Başkanı Donald Trump,İngiltere ziyareti boyunca tam üç kez Kraliyet protokolünü kırdığı bildirildi.

92 yaşındaki Kraliçe'yi yaklaşık 15 dakika boyunca ayakta bekleten Trump'ın Kraliçe karşısında diğer liderlerle yaptığı gibi sert bir tokalaşmayla selamlaşması ise İngiliz basını tarafından çok sert şekilde eleştirildi.

First Lady Melania Trump'ın ise Kraliçe ile selamlaşmasında reverans yapmaması bir diğer eleştiri konusu oldu. Ayrıca Trump'ın Kraliçe ile yan yana yürürken 'düz çizgiyi' takip edememesi de alay konusu oldu.

İngiltrere'de yüz binlerce insanın katıldığı, ırkçılığa, Müslüman karşıtlığına, katı sığınmacı politikalarına, homofobiye, savaşa karşı yapılan gösterilerde onlarca sivil toplum kuruluşu Trump'ın tüm dünyada eleştiri alan söylemleri protesto edildi.

Trump, İngiliz bir gazeteye verdiği röportajda Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılış sürecinde beklenenden daha yumuşak bir yol izlenmesi halinde ABD ile Krallık arasında gerçekleşecek serbest ticaret anlaşmasını suya düşürebileceğini söylemişti.



