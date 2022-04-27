Trump, "Kraliçe olsaydı" ne yapacağını söyledi

Trump, Piers Morgan'a söyleşide, Sussex Düşesi'ni beğenmediğini ifade etti. Markle'ın, Harry'yi "parmağında oynattığını" öne süren 75 yaşındaki isim, Sussex Dükü'nün "bir utanç kaynağı" olduğunu söyledi.

Sözlerine "Harry, patronluk taslanmaktan bıktığına karar verdiğinde ne olacağını bilmek istiyorum ya da Markle başka bir erkekten daha çok hoşlandığına karar verdiğinde" diye devam eden Trump, "İlişkilerinin biteceğini mi düşünüyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıtladı:

Bitecek ve kötü bitecek. Harry'nin elleri ve dizleri üzerinde güzel Londra şehrine dönüp 'Lütfen' diyecek mi merak ediyorum.

Trump, Harry'nin, hayatını geçen sene kaybeden büyükbabası Prens Philip için martta düzenlenen anma törenine katılmamasını da "korkunç" diye niteledi.

Eski ABD Başkanı, "Siz Kraliçe olsaydınız, çiftin kraliyet unvanını alır mıydınız?" sorusuna "Alırdım" cevabını verdi. Prens Harry'nin Birleşik Krallık'a çok saygısızca davrandığını öne süren Trump, Dük'ün "bir kukla" söyleyerek Markle'ı işaret etti.

"Harry ve Meghan çifti dramaya bağımlı"

Britanya Kraliyet ailesini yakından takip eden deneyimli gazeteci Tina Brown, 8 Nisan'da Telegraph'a verdiği röportajda Harry ve Meghan çiftinin drama yaratmaktan bıkmayacağını ve buna "bağımlı olduklarını" söylemişti.

Yazar, Meghan Markle'ın Sussex Dükü'nü bütünüyle ele geçirdiğini ve Prens Harry'nin kişiliğinin değiştiğini dile getirmişti.

Brown, "Nasıl biteceğini merak ediyorum" diye eklemişti.

Kaynak: Independent Türkçe