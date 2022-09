Trump kurmuştu: ABD Uzay Kuvvetleri'nin şarkısı alay konusu oldu

Salı günü paylaşılan ve Latincede "daima yukarıda" anlamına gelen Semper Supra adlı şarkının hem melodisi hem de sözleri internette tartışma yarattı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, şarkıyı ünlü Star Wars serisinin film müziğiyle karşılaştırdı.

Twitter'da bir kişi, "Bu da ne böyle? Star Wars'un tema şarkısını kullansaydınız bari. Ciddi misiniz?" diye yazdı.

Şarkının sözlerinde geçen "Cesurca uzaya uzanıyoruz / Gökyüzümüzün sınırı yok / Gece gündüz nöbet tutuyoruz / Biz yükseklerdeki Uzay Kuvvetleriyiz" dizeleri de alay konusu oldu.

Bir Twitter kullanıcısı, "Nasıl oluyor da dış uzayda gece veya gündüz yaşanmazken, bu yeni Uzay Kuvvetleri 'gece gündüz nöbet tutmaktan' bahsedebiliyor?" ifadelerini kullandı.

Şarkı, ABD Sahil Güvenlik Grubu'ndan Sean Nelson ve country sanatçısı Jamie Teachenor tarafından bestelendi.

The moment you've all been waiting for: The Space Force has unveiled its official song pic.twitter.com/v6CG3I4sYD