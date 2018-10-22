Trump Meksika’dan sonra onları hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika’nın ardından Guatemala, Honduras ve El Salvador'u hedef aldı. Trump, ABD'ye ulaşmaya çalışan göçmenleri durduramadıkları için söz konusu ülkelere yapılan dış yardımları kesmekle ya da büyük ölçüde azaltmakla tehdit etti.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Meksika polisi ve ordusunun yetersiz kaldığını bu nedenle acil durum ilan ettiklerini açıkladı.

TRUMP’TAN IRKÇI TANIMLAMA

Göçmenleri "suçlu ve kimliği belirsiz Ortadoğulular" olarak nitelendiren Trump, ABD'ye yasa dışı yollardan gelen veya gelmeye çalışan göçmenlerden, göçmen yasalarının değişmesine "izin vermeyen" Demokratların sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

Trump, "Guatemala, Honduras ve El Salvador, göçmenlerin ülkelerini terk etmelerine ve ABD'ye yasa dışı yoldan gelmelerine engel olamadı. Biz de şimdi onlara rutin olarak verilen yabancı yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya başlayacağız." dedi.

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşma ümidiyle yola çıkan binlerce göçmenin oluşturduğu konvoy, Meksika'nın Guatemala sınırına dayandı.

Suchiate Nehri'nde Meksika ile Guatemala'yı birbirine bağlayan köprü ve sınır kapısında toplanan, geceyi burada uyuyarak geçiren üç binden fazla göçmenin ülkeye girişine izin verilmedi.

Bazı göçmenlerin tel örgüleri aşarak tarafsız bölgeye geçtiği ve Meksika güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştığı bildirildi. Polis, taş atan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Honduraslı göçmenlerden bazıları da sallarla Meksika tarafına geçmek için Suchiate Nehri'ne yöneldi.

Meksikalı yetkililer, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu göçmenlerden, geçerli belgeleri taşıyanların kurallara uygun biçimde ülkeye girişine izin verileceğini açıklamıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2018, 18:24