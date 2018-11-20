Trump milliyetçiliği kendi milis gücünü doğurdu: Proud Boys

Amerika Birleşik Devletleri'nin iç istihbarat ve güvenlik gücü Federal Soruşturma Bürosu ( Federal Bureau of Investigation ) FBI beyaz milliyetçiliğin yeni hortlayan grubu Proud Boys'u aşırılıkçı grup olarak tanımladı.

Washington State şerifleri tarafından hazırlanan son raporda Proud Boys, bir “beyaz milliyetçilik bağları olan aşırılık yanlısı grubu” olarak gösterildi.

“Proud Boys Girls” tişörtü giydiği fotoğraflarını sosyal medyada yayınlamasının ardından Temmuz ayında işten atılan eski başkan yardımcısı Erin Willey, Clark ilçe şerif departmanı tarafından araştırılıyordu ve belge bu araştırmanın bir parçasıydı.

Raporda, “FBI, beyaz milliyetçilik bağları olan aşırılık yanlısı bir grup olarak Proud Boys sınıflandırıyor, “Onurlu Kızlar, Proud Boys'un ideolojisini açıkça destekleyen kadınlardan oluşan bir grup. FBI Seattle ofisi, Kuzeybatı'da kaç kadın üyesinin aktif olduğunun farkında değil. Proud Boys üyeleri, üniversite kampüslerinde ve Charlottesville, Virginia, Portland, Oregon ve Seattle, Washington gibi şehirlerde düzenlenen siyasi mitinglerde son zamanlarda şiddetin artmasına katkıda bulundu.” denildi.

Facebook ve Instagram, Proud Boys'u 'organize nefret' körüklediği için yasakladı

Clark County Şerif Ofisi'nin raporu yazan komutanı Michael McCabe, Pazartesi günü The Guardian gazetesine verdiği bir röportajda , FBI'nın 2 Ağustos'ta ülkenin batı bölgesinde düzenlenen bir brifing sırasında Proud Boys'u aşırılıkçı bir grup olarak tanımladığını doğruladı.

Grubun üyeleri, kurucularından Gavin McInnes'in geçen ay bir Manhattan Cumhuriyet klübünde yaptığı konuşma sonrasında anti-faşist protestocularla kavga ettiler ve hem Proud Boys'un üyeleri hem de anti-faşistlerin tutuklanmasıyla sonuçlandı.

2016 yılında VICE Media kurucu ortağı Gavin Mclnnes'in öncülüğüyle kurulan grup, batı kültürünün geri kalmış kültürlerden daha iyi olduğunu düşünüyor ve genelde siyah polo giyiyorlar sık sık antifa gruplarla çatışıyorlar.

Güney Yoksulluk Hukuk Merkezi (Southern Poverty Law Center) tarafından nefret grubu olarak tanımlandı. Grup kendini Batı şovenistleri olarak tanımlıyor. Başlangıçta sadece erkeklerden oluşan grup en çok ABD, Kanada, Avustralya ve İngiltere'de görülüyor.

Proud Boys web sitesinde şöyle yazıyor: “Ben Batı Şovenistiyim ve modern dünyayı yarattığım için özür dilemeyi reddediyorum.”

Proud Boys üyeleri çoğunlukla siyah ve altın Fred Perry gömlekleri giyiyorlar

Antifa nedir?

Antifa'nın (Anti-faşist ya da Anti-faşist hareketin kısaltması) kolaylıkla sol eğilimli olarak nitelendirilebilir. Pek çok üye ırkçılık ve cinsiyetçiliğin her türüne ve Trump'ın canlandırdığı milliyetçilik, göçmen karşıtlığı ve Müslüman karşıtlığına güçlü bir şekilde karşı çıkıyor.

Ancak isimlerinin işaret ettiği gibi, Antifa daha çok sol politikaları desteklemek yerine aşırı sağcı ideolojiyle mücadele etmek üzerine kurulu. Ana akım solun tersine, seçimleri kazanmak veya yeni kanunların yürürlüğe konması için geleneksel araçlarla güç kazanmanın peşinde değiller. Antifa, hükümete de kapitalist sisteme de karşı. Yöntemleri ise sıklıkla anaakım sol hareketlerden ziyade anarşistlerle bağdaştırılıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net