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Trump 'milyonlarca dolar' için sonlandırmış

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile tatbikatların sonlandırılmasına ilişkin, "Güney Kore ile askeri tatbikatları istemememin nedeni ABD için bize geri ödenmeyen milyonlarca doları tasarruf etmektir." dedi.

Trump 'milyonlarca dolar' için sonlandırmış

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Vietnam'ın başkenti Hanoi'de  görüşmesinin ardından ABD'nin Güney Kore ile düzenlediği tatbikatları sonlandırma  kararına ilişkin Twitterhesabından açılmama yaptı.

Trump, "Güney Kore ile askeri tatbikatları istemememin nedeni ABD için  bize geri ödenmeyen milyonlarca doları tasarruf etmektir. Başkan olmadan önce de  pozisyonum buydu. Ayrıca Güney Kore ile tansiyonu düşürmek şu an için iyi bir  şeydir." paylaşımında bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Savunma Bakan Vekili Patrick  Shanahan ile Güney Kore Milli Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo'nun dün  telefon  görüşmesi sırasında "Kilit Kararlılık" ve "Yavru Kartal" tatbikatlarını  sonlandırma kararını aldıklarını açıklamıştı

"Yavru Kartal" tatbikatı 2001'den beri her yıl baharda düzenleniyordu.

Tatbikatta, iki ülke kuvvetlerinin cephe gerisinin güvenliğinin  sağlanmasına ilişkin operasyonların yanı sıra özel harekat, karaya asker çıkarma,  alan savunması, hava ve deniz muharebe eğitimleri ile kritik askeri silahları ön  cepheye taşıma konularında eğitim veriliyordu.

"Kilit Kararlılık" tatbikatı ise 1976'dan beri çeşitli isimlerle  anılan ABD Pasifik Kuvvetlerinin Güney Kore'ye muhtemel bir savaş ortamında  destek verme tatbikatıydı.

2001'den itibaren "Yavru Kartal" tatbikatı ile ABD, Kore Yarımadası'na  asker çıkarma eğitimleri yapıyordu.

Trump, geçen yıl bu iki önemli tatbikatı, oldukça pahalıya mal olduğu  gerekçesi ile eleştirmiş ve tatbikatlar geçici süre ile askıya alınmıştı.

Kaynak: AA

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