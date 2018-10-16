Trump muhtemel rakibine sert çıktı

ABD Başkanı Trump, Demokratların muhtemel başkan adayı Massachusetts Senatörü Warren hakkında, "Ülkemizi Venezuela’ya çevirir." değerlendirmesinde bulundu.

Trump muhtemel rakibine sert çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, 2020'de ABD'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olarak kendisine karşı yarışması beklenen Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren hakkında gazetecilere açıklama yaptı.

Demokrat partinin saygın isimlerinden biri olarak kabul edilen Warren'in kendisiyle yarışmasını umduğunu belirten Trump, “Umarım başkanlık için yarışır, çünkü çok kolay bir rakip olacaktır. Umarım yarışır. Zor olacağını hiç düşünmüyorum." dedi.

Trump, Warren'in ülkeyi mahvedeceğini ileri sürerek, "Ülkemizi mahveder. Ülkemizi Venezuela’ya çevirir.” ifadelerini kullandı.

Senatör Elizabeth Warren, ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için Demokratların muhtemel adayları arasında yer alıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2018, 00:15
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