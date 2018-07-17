Trump: NATO'nun gücü benim

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NATO'nun 11-12 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenen liderler zirvesini birbirine katmasını takiben İngiltere ziyaretinde de kriz çıkaran Trump, Helsinki zirvesinde ABD-Rusya ilişkilerinde yeni bir başlangıç umudu yaratmasının ardından ABD'ye döndü.

Güne Twitter paylaşımıyla başlayan Trump, ''NATO ile muhteşem bir toplantı yaptım'' iddiasında bulunarak 'diğer müttefiklerin NATO'ya artık 33 milyar dolar daha fazla ödeme yaptıklarını ve gelecekte ilaveten yüz milyarlarca dolar daha ödeyeceklerini' ileri sürdü.

''Bunun tek sebebi benim'' vurgusu yapan Trump şöyle devam etti:

''NATO zayıftı, ama artık yeniden güçlü (bu da Rusya için kötü bir şey). Medya sadece liderlere kaba davrandığımdan söz ediyor, ama parayı hiç anmıyor.''