Trump Nielsen'i de kovdu

ABD İç Güvenlik Sekreteri Nielsen’in görevinden ayrılacağı bildirildi.

Trump Nielsen'i de kovdu

ABD Başkan Donald Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada Kirstjen Nielsen’e teşekkür etti.

ABD Başkanı Trump’ın, Gümrük ve Sınırların Korunması Komiseri Kevin McAleenan'ı Nielsen’in yerine getireceği bilgisi ulaştı.

Nielsen’in görevinden alınmasının altından göçmenlerle mücadele yasasını yeterince uygulanmamasının etkili olduğu ifade ediliyor.

WASHINGTON POST HABER VERMİŞTİ

Kasım ayında, Washington Post Beyaz Saray yetkililerine dayandırarak yaptığı haberde Trump'ın Nielsen’i kovmayı planladığını yazmıştı. 

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2019, 11:32
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