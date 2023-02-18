Trump, Nikki Haley'i kötü bir vali olduğu için BM Büyükelçisi yapmış

ABD Başkanlığı görevini bir dönem yürüten Trump, kendisine karşı adaylığını açıkladıktan bir gün sonra Truth Social'da yaptığı bir paylaşımda 2024 Cumhuriyetçi başkan adaylığı rakibine yüklendi.

Trump, "Nikki Haley'in Ülkemiz ve Büyük Güney Karolina Eyaleti için yaptığı en büyük şey, o zamanki inanılmaz Vali Yardımcısı Henry McMaster'ın kesinlikle harika bir iş çıkardığı Güney Karolina Valisi olabilmesi için Birleşmiş Milletler Büyükelçiliği görevini kabul etmesiydi" diye yazdı.

Nikki'yi bu göreve atamamın önemli bir nedeni de buydu, Güney Karolina'da sevdiğim insanlara bir iyilikti!

51 yaşındaki Haley, bu hafta Beyaz Saray için kampanyasını resmen başlattı ve Trump ile Joe Biden'a açık bir gönderme yaparak "75 yaşın üzerindeki politikacılar için zorunlu zihinsel yeterlilik testleri" talep etti.

Biden 80 yaşında, 2024 için kampanya yürüteceğini açıklayan Trump ise 76 yaşında.

Charleston'daki duyuru etkinliğinde kalabalığa seslenen Haley, "Amerika'nın yaşı geçmedi, sadece politikacılarımızın yaşı geçti" dedi.

20. yüzyıldan kalma politikacılara güvenmeye devam edersek 21. yüzyıl mücadelesini kazanamayız.

Eğer kaybetmekten yorulduysanız, o zaman yeni bir nesle güvenin.

Bu hafta Reuters/Ipso tarafından yapılan bir anket, seçmenlerin yüzde 43'ünün kendisini desteklediği Trump'ın 2024 seçimlerindeki Cumhuriyetçi adaylar arasında başı çektiğini, Haley'in ise sadece yüzde 4'le 4. sırada yer aldığını gösterdi.

Florida Valisi Ron DeSantis ve eski Başkan Yardımcısı Mike Pence de adaylık niyetlerini açıklayabilirler.

Kaynak: Independent Türkçe