Trump Organization'ın üst yöneticisi Weisselberg'in yargılanmasına başlandı

1970'li yıllardan bu yana Trump Organization şirketinde çalışan Weisselberg'in New York’taki mahkemede görülen davada hakim karşısına çıkarılması ve şirket aleyhine ifade vermesi beklenirken, Trump'ın avukatlarının mahkeme binasına giriş yaptığı görüldü.

Trump'ın 6 Ocak Kongre baskını davasını da üstlenen avukatı William J. Brennan, Manhattan'daki mahkeme binası girişinde "Kimse kanunun üzerinde olamaz" yazılı dövizler taşıyan küçük bir grup tarafından protesto edildi.

ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisindeki dengeleri değiştirebileceği öngörülen ara seçimlere bir hafta kala başlayan davanın yaklaşık 4 hafta sürmesi bekleniyor.

Manhattan Bölge Savcısı Alvin L Bragg, 18 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada,"Trump Organization'ın Mali İşler Başkanı ve Trump Corporation'ın bir çalışanı olan 75 yaşındaki Allen Weisselberg federal, New York Eyaleti ve New York Şehri vergi makamlarına bildirilmeyen 1,76 milyon dolarlık gelirin vergisini ödemekten kaçındı. Weisselberg, New York Eyalet Yüksek Mahkemesi'ne sunulan iddianamede yer alan 15 suçlamanın tümünü kabul etti." ifadelerine yer vermişti.

Weisselberg'in ilk duruşmada, Hakim Juan Merchan'ın, kendisinin ve Trump Organization'ın 15 suçun her birinin altında yatan suç davranışını işleyip işlemediğine ilişkin ayrıntılı sorusunu, "Evet sayın yargıç." diye cevapladığı bildirilmişti.

Savunma anlaşmasının şartlarına göre, bugün başlayan yargılama sürecinde, doğru ifade vermesi durumunda, Weisselberg'in hapis cezası 5 ayla sınırlandırılacak, söz konusu vergi borcu ise tahsil edilecek.

Dava kapsamında Weisselberg'in dışında Trump Organization'dan başka çalışanların da tanık olarak dinlenmesi beklenirken, şirkette yönetici pozisyonunda bulunan Trump veya çocuklarının sorgulanması beklenmiyor.