Trump, Putin'i Washington'a davet etti

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sonbaharda Washington'a davet ettiği bildirildi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Sanders, paylaşımında, "Helsinki'de Başkan Trump iki ülkenin güvenlik konseyleri tarafından diyaloğun devam ettirilmesini kabul etti. Başkan Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan Başkan Putin'i sonbaharda Washington'a davet etmesini istedi ve bu konuda görüşmeler devam ediyor." ifadesine yer verdi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldiği zirvenin ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle ABD'de Kongre üyeleri ve medya tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Putin Trump'ı savundu

Rusya lideri Putin ise, ABD Başkanı Trump’ı eleştirilerin hedefi haline getiren Helsinki zirvesini savundu. “ABD’de güçler, kendi çıkarları için Rusya-ABD ilişkilerini kurban etmeye hazır” diyen Putin, ‘Batı’nın saldırganca hareketlerine karşılık verileceği’ uyarısında da bulundu.

Moskova’da Rusya’nın dış temsilciliklerinde çalışan diplomatlarla buluşma toplantısında konuşan Putin, “ABD’deki Rusya karşıtları çok güçlü ve kudretli kişiler. İstedikleri zaman Amerikan toplumuna akıl ve mantığa sığmayan hikâyeleri kolaylıkla kabul ettirebiliyorlar. Bize şunu öğretmişlerdi. Devlet görevinde çalışan kişiler ülke çıkarı söz konusu olduğu zaman şahsi meseleleri unutmalıdır. Ancak ABD’deki bu güçler kendi ve grup çıkarları uğruna Rusya ile ABD ilişkilerini kurban etmeye hazır. Helsinki zirvesinde aramızda biriken birçok problemi bir anda çözmek elbette mümkün değildi. Ancak iyi bir başlangıçtı. Biz ilan ettiğimiz gibi eşitler arasında iyi ilişki kurmaya hazırız. Özellikle nükleer silahlara sahip iki büyük ülkenin dünyaya karşı sorumlulukları bulunduğunu da unutmamamız gerekli” dedi.

Başta ABD olmak üzere Batılı ülkelere askeri bakımdan da sert mesajlar veren Putin, “Avrupa’da güvenliğin sağlanmasının anahtarı, NATO’nun yeni üslerini Rusya sınırlarına konuşlandırmak değil, işbirliğini genişletmek ve güveni yeniden sağlamaktır. Rusya’ya tehdit oluşturan benzer saldırgan adımlara aynı oranda tepki göstereceğiz. NATO’nun Ukrayna ve Gürcistan’ı kabul etmesi fikrinin büyük macera olacağını hatırlatmak isterim” uyarısını yaptı.