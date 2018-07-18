Trump, Putin ile yaptığı zirveyi savundu

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı zirveyi savunarak, görüşmeyi eleştirenleri Putin ile iyi geçinmesini istemeyen "düşmanlar" olarak nitelendirdi.

Trump, Twitter hesabında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen zirveye ilişkin, "Putin ile çok sayıda önemli meseleyi ele aldık. İyi anlaşıyoruz ki bu boks maçı görmek isteyen birçok düşmanın gerçekten canını sıktı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı, zirvenin büyük sonuçlar doğuracağı ifadesini de kullandı.

Trump bir diğer paylaşımında da Rusya'nın Kuzey Kore konusunda yardımı kabul ettiğini ve sürecin ilerlediğini bildirdi.

"Aceleye gerek yok, yaptırımlar sürüyor!" ifadesini kullanan Trump, sürecin sonunda Kuzey Kore için "heyecan verici bir geleceğin ve büyük çıkarların" söz konusu olduğunu belirtti.

Trump, ABD'de hiçbir başkanın Rusya'ya karşı kendisi kadar mücadele etmediğini de savundu.

"(Rusya'yla) Çok iyi gidiyor, şimdiye kadar kimsenin yapmadığı kadar. Ayrıca hiçbir başkan Rusya’yla benim kadar mücadele etmedi." ifadelerini kullanan Trump, Rusya'nın ABD'yi hedef almaya devam edip etmediğine ilişkin soruya da "Hayır" yanıtını verdi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldiği zirvede yaptığı açıklamalar yüzünden ABD'de Kongre ve medya tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Bu toplantıda, Rusya'nın ABD seçimlerine mücadele ettiğini düşünmediğini dile getiren Trump, tepkilerin ardından kameralar karşısına geçerek sözlerinin yanlış anlaşıldığını savunmuştu.

İfadelerinin daha fazla açıklamaya ihtiyaç duyduğuna işaret eden Trump, "Neden Rusya olduğunu düşüneyim ki." ifadesini kullanmasına rağmen amacının "Neden Rusya olduğunu düşünmeyeyim ki." ifadesini dile getirmek olduğunu belirtmişti.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2018, 20:57