Trump-Putin zirvesinden ilk açıklama: Yüz yüze görüşmek güzel

Dünya Bülteni Haber Merkezi

Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, ülkelerinin ilişkilerinin hayli gergin olduğu bir dönemde, ilk bire bir görüşmeleri için Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldi. Trump ve Putin'in 2 saatten fazla süren görüşmesi az önce sona erdi.

Görüşme sonrası ilk açıklama ABD Başkanından geldi. Trump, "Putin ile yüz yüze görüşmek güzel bir başlangıç oldu" dedi.

İki liderin kısa bir süre içinde ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.....

Zirve öncesi Putin'le kameralar karşısına geçen Trump "Dünyanın gözü burada. Karşılıklı görüşmemize başlamak için sabırsızlanıyorum. İlişkilerimizi konuşmanın zamanı. Rusya ile anlaşmak kötü bir şey değil" demişti.

Putin de Trump'la bire bir görüşmesinin basına açık kısmında, "İlişkilerimiz ve dünyadaki pek çok ulusu ilgilendiren zor meseleler hakkında konuşmamızın zamanı gelmişti" diye konuşmuştu.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 18:32