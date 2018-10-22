Trump, Riyad'ın açıklamasından tatmin olmadı

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili yaptığı açıklamadan tatmin olmadığını belirterek, bu ülkenin soruşturma için bir aylık süre istediğini ve bunun "çok uzun bir süre" olduğunu söyledi.