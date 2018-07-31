Trump, Ruhani ile önkoşulsuz görüşmek istiyor

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Geçtiğimiz günlerde İran’ı tehdit eden Trump dünyayı şaşırtmayı sürdürüyor. İtalya Başbakanı ile yaptığı basın toplantısında, Ruhani’ye “Eğer istiyorlarsa her zaman ve önkoşulsuz görüşmeye hazırım” dedi.

Toplantının ardından Beyaz Saray yetkilileri Trump’un sözlerini düzeltti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ‘önkoşulsuz’ görüşmenin mümkün olmadığını, Ruhani ile masaya oturmak için İran’ın üç adım atması gerektiğini açıkladı.

Pompeo, “Eğer İranlı yetkililer, İran halkına iyi davranır, saldırgan üslubundan vazgeçer ve bir an önce nükleer anlaşmanın gereklerini yerine getirirse Başkan, Ruhani ile görüşür” dedi.

Trump daha önce sert ifadeler kullandığı Kuzey Kore Başkanı Kim Jong-un ile geçenlerde Singapur'da bir araya gelmişti.



Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2018, 15:11