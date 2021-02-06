Trump Senato'da ifade vermeyi reddetti

Donald Trump 6 Ocak günü Kongre'ye yönelik saldırıda oynadığı rol ile ilgili olarak Senato'da yargılanacak. Eski başkanın avukatları, Trump'ın ifade vermeyeceğini söylüyor. Bu süreç nasıl işleyecek ve neler olabilir?

Trump Senato'da ifade vermeyi reddetti

Donald Trump ABD tarihinde Kongre'nin hakkında iki kez azil süreci başlattığı ilk başkan oldu.

Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Trump'ı, seçime hile karıştığı şeklinde sahte iddialarda bulunmak ve 6 Ocak'ta taraftarlarını Kongre'yi basmaya kışkırtmakla suçluyor.

Temsilciler Meclisi'nin ikinci azil sürecinin başlatılması kararını bazı Cumhuriyetçiler de desteklemişti.

Şimdi ne olacak?

Eski Cumhuriyetçi başkan Trump'ın Senato'daki yargılaması Salı günü başlayacak.

Kaynak: BBC Türkçe

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