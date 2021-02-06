Trump Senato'da ifade vermeyi reddetti

Donald Trump 6 Ocak günü Kongre'ye yönelik saldırıda oynadığı rol ile ilgili olarak Senato'da yargılanacak. Eski başkanın avukatları, Trump'ın ifade vermeyeceğini söylüyor. Bu süreç nasıl işleyecek ve neler olabilir?