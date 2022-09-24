Trump, Taliban liderini evinin uydu görüntüsüyle tehdit ettiğini söyledi

Bu hafta Fox News kanalında Sean Hannity'ye verdiği geniş kapsamlı röportajda Trump, Taliban'la yaptığı görüşmeler sırasında, terör örgütü kabul edilen grubun kurucularından Abdülgani Birader'e üstü kapalı bir uyarı olarak evinin uydu görüntüsünü verdiğini söyledi.



The Independent'ın haberine göre, Hannity, "Önceki bir röportajda bana, Taliban liderine herhangi bir çekilmeden bahsetmeden önce kesin bir dille noktasından virgülüne kadar herhangi bir detaya uymamaya kalkarsa onu yok edeceğinizi söylediğinizi belirtmiştiniz" dedi.



Sunucu şöyle devam etti:



"Bir noktada ona 'Tam olarak nerede olduğunu biliyorum' deyip bulunduğu yerin tam koordinatlarını ona vermemiş miydiniz?"



Trump şu yanıtı verdi:



"Hayır, ona evinin bir fotoğrafını gönderdim. "Ama neden bana evimin fotoğrafını gönderiyorsunuz?" dedi. Ben de "Bunu senin çözmen gerek" dedim. Dedim ki, "Eğer bir şey yaparsan, ki o andan itibaren bir asker bile kaybetmedik, sizi herhangi bir ülkenin şimdiye kadar vurulduğundan daha sert vuracağız." O da "Anlıyorum, Ekselansları" dedi."



Taliban'la imzalanan anlaşmada Trump, ülkedeki 18 yıllık savaşın ardından ABD güçlerinin tamamen geri çekileceğini taahhüt etmişti. ABD, Taliban'ı, 2001'de New York ve Washington DC'ye yönelik saldırıları gerçekleştirdiğine inanılan El Kaide'yi barındırmakla suçlamıştı.



Anlaşma, devrilen Taliban yönetiminin yerini alan Kabil'deki ABD destekli Afgan hükümetini masaya dahil etmemek ve Taliban güçlerinin geçen ağustosta ülkenin tamamını almasına izin vermekle eleştirilmişti ki bu da Amerikalıların ve Batılı yetkililerin tahliyesine yol açmış ve çok tepki almıştı.



Yine de Trump, röportajı sırasında Hannity'ye şunları söyledi:



"Bu sayıyı çok az askere düşüren benim. Oradan çıkmak istedim... ama ben orduyu en son çıkarırdım."



Geçen yılki çekilme sırasında Taliban güçleri, ABD güçlerinin Trump'ın anlaşmasının bir parçası olarak Bagram'daki ana üslerinden ayrılmasının ardından bir taarruzla tüm ülkeyi yeniden ele geçirmeyi başarmıştı. Terör örgütü çabucak başkent Kabil'e ulaşmış ve orada çalışan ABD'liler ve Amerika'nın müttefikleri, Afgan ordusunun kaotik görüntülerle yenilgiye uğramasının ardından tahliye edilmişti.

Şarku’l Avsat