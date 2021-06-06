Trump'tan Çin çıkışı: Tazminat ödemeli

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Başkanı Donald Trump, mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti'nin kongresinde yaptığı konuşmada ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci'yi, koronavirüs pandemisini ele alış biçimi nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi.

Uzun süre sonra sessizliğini bozarak siyaset sahnesine hızlı dönüş yapan ve Kuzey Caroline eyaletinin Greenville kentinde konuşan Trump, salgın nedeniyle Çin'in tazminat ödemesi gerektiğini belirterek, ABD'lilerden maske takmalarını isteyen ve koronavirüsün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan sızdığı yönündeki teoriye karşı çıkan Fauci'ye tepki gösterdi.

"Harika bir doktor değil, harika bir organizatör"

Fauci'yi sık sık televizyona çıktığı için "harika bir doktor değil, harika bir organizatör" diye nitelendiren Trump, "Hemen hemen her konuda yanılıyordu. Vuhan ve laboratuvar konusunda da yanıldı." dedi.

Virüsün kökeni tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor ve Amerikan istihbarat birimleri tarafından inceleniyor.

Trump'ın, rakibi Demokrat Partili Başkan Joe Biden'a karşı 2020 seçimlerini kaybetmesindeki en önemli faktörlerden biri olarak, yaklaşık 600 bin ABD'linin hayatını kaybettiği Covid-19 salgınını ele alış biçimi gösterilmişti.

Donald Trump, Çin'in, Amerika Birleşik Devletleri dahil tüm dünyaya 10 trilyon dolar tazminat ödemesi gerektiğini belirterek diğer ülkeleri de Pekin'e olan borçlarını ödememeye hatta iptal etmeye çağırdı.

ABD'nin eski Başkanı salona, seçim kampanyası döneminde kendi tercih ettiği müzik eşliğinde geldi.

Cumhuriyetçi Parti'nin Kuzey Carolina Başkanı Michael Whatley, Trump'ın "yüzyılın sahtekarlığı" olarak nitelendirdiği ve 2020 seçimlerinin hile ile kendisinden çalındığı iddialarını doğrular mahiyette, Trump'ı sahneye "başkanımız" diye davet etti.

Trump, New York Başsavcısı Letitia James'in kendisi ve aile şirketiyle ilgili vergi kaçakçılığı suçlamasıyla yürüttüğü soruşturmaya tepki gösterdi.

Bu durumu 'balık tutma girişiminin sonuncusu' diye tanımlayan Trump, azledilme adımlarına atıfla, başkanlığı süresince kendisini 'devirmek' için iki defa girişimde bulunulduğunu öne sürdü.

"Beş yıllık bir cadı avı oldu, aldatmaca üstüne aldatmaca." diyen Trump, "2024 Kasım'ına kadar asla durmayacaklar." şeklinde konuştu.

2024'te yeniden aday olacağının sinyalini verdi

Ayrıca Trump, 2022 kongre seçimlerinde Cumhuriyetçilere destek sözü verdi ve gelini Lara Trump'ın aday olmayacağını bildirmesinin ardından Kuzey Carolina Senatörlüğü için Ted Budd'ı destekleyeceğini açıkladı.

2024 yılını sabırsızlıkla beklediğini söyleyen 74 yaşındaki Trump, dolaylı yoldan Amerikan Başkanlık seçimlerinde bir kez daha aday olacağını dile getirdi.

Danışmanları da, Trump'ın yeni bir başkanlık kampanyası olasılıklarını müzakere ettiğini söylediler.

Kaynak: Euronews