Trump'tan CNN'e tazminat davası

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerikan yayın kuruluşu CNN'e karşı karalama davası açarak 475 milyon dolar manevi tazminat talep etti.

Trump'ın hukuk ekibi Florida'da açılan dava kapsamında CNN'in eski ABD başkanının yeniden adayı olmasından "çekindiğini" iddia etti ve kanalın iftira dolu, sahte ve "Rus uşağı", "isyancı" ve hatta "Hitler" gibi ırkçı hakaretlerle müvekkilini karalamaya çalıştığını ileri sürdü.

Avukatlar dava dosyasında, CNN'in Trump hakkında yalnızca olumsuz bilgiyi öne çıkardığının ve olumlu bilgiyi görmezden geldiğinin altını çizerek, "güvenilir" haber kaynağı olarak görülen kanalın devasa nüfuzunu Trump'ı siyasi olarak yenmek için izleyicileri ve okuyucularının gözünde karalamak amacıyla kullandığını ifade etti.

Avukatlar uzun zamandır Trump'ı eleştiren kanalın onun 2024 başkanlık seçimine aday olmasından endişe duyduğu için son dönemde saldırılarını arttırdığını iddia etti.

2020 seçimlerini kaybeden Donald Trump, birçok ipucu vermesine karşın henüz resmi olarak yeniden başkan adayı olacağını açıklamadı. ABD Başkanı Joe Biden ise 2024 seçimlerinde ikinci dönem görev yapmak için yeniden aday olduğunu kamuoyuna duyurdu.

CNN'e açılan dava 76 yaşındaki eski başkan hakkında, aralarında Ocak 2021'de başkanlık görevinden ayrılırken çok gizli evrakı Florida'daki malikanesinde sakladığına dair Adalet Bakanlığı cezai soruşturmasının da bulunduğu birçok önemli dava açılmış durumda.

Geçen ay New York başsavcılığı Trump'ı, sahip olduğu gayrimenkullerin değeri konusunda banka ve sigorta şirketlerine yalan beyanda bulunmakla suçlamıştı.

Trump hakkında ABD Kongresi'nde 6 Ocak 2021 tarihinde yaşanan baskındaki rolüne ilişkin açılan soruşturma da devam ediyor. Öte yandan eski başkan, yazar E Jean Carroll tarafından tecavüz suçlamasıyla da karşı karşıya.

Kaynak: Euronews