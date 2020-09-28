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Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması: O bölgede çok iyi ilişkilerimiz var

ABD Başkanı Trump, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara ilişkin, ''O bölgede çok iyi ilişkilerimiz var ve (çatışmaları) durdurabilecek miyiz bakacağız.'' dedi.

Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması: O bölgede çok iyi ilişkilerimiz var

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan ve Ermenistan arasında artan gerginliğin sorulması üzerine, gelişmelerden haberdar olduğunu söyledi. 

Durumu dikkatli bir şekilde izlediklerini belirten Trump, ''O bölgede çok iyi ilişkilerimiz var ve (çatışmaları) durdurabilecek miyiz bakacağız.'' diye konuştu.

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

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