Trump'tan Erdoğan'a "işini iyi yapıyor" övgüsü

Brüksel'deki NATO Zirvesi sonrası ABD merkezli CBS televizyonuna katılan ABD'li gazeteci Ian Bremmer, Trump'ın zirveye damgasını vuran anlarını hakkında daha önce duyulmamış ifadeleri paylaştı. NATO liderlerinin 'savunma bütçesinde' artışa gitmemesinden dolayı Trump'ın çok kızgın olduğunu belirten Bremmer, "Liderlerin birçoğu parlamentodan izin almalıyız, devam eden bir sürecimiz var diyordu. Trump, Erdoğan'a döndü ve şöyle dedi: Erdoğan dışındaki hiç kimse işini düzgün yapmıyor. Sonra da Erdoğan'la yumruk tokuşturdu" ifadelerini kullandı.

Trump, NATO'daki savunma harcamalarının 'adil bir şekilde' paylaşılmadığı konusunda "ABD, NATO’ya olan kararlığında son derece güçlü ama herkes aynı ruhu göstermeli. O ruhu yakalayabilmiş olmak harika. ABD’ye savunma bütçesinde adil davranılmıyordu" demişti.

NATO zirvesinde çok sert ve net konuştuğunu kaydeden Trump, zirveden sonra "Beni anladılar. Ek 33 milyar hatta 40 milyara kadar ek bütçe sağlayacaklar. Daha önce hiç yapmadıkları bir katkı görüyoruz. Katılımın artmasıyla ABD’ye karşı adalet sağlandı. Dikkate değer kaktı yapmazlarsa sıkıntı yaşayacağımızı söyledik. Çünkü ABD, NATO harcamasının yüzde 90’ını karşılıyordu. ABD’ye adil davranılmıyordu ama bu artık değişti. NATO’ya inancım tam ve çok daha güçlü bir NATO’muz var" ifadelerini kullanmıştı.