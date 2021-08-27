Trump'tan Kabil patlamalarıyla ilgili açıklama

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, Afganistan’ın Kabil Havaalanı yakınlarında bugün meydana gelen intihar saldırılarını kınadı ve bu saldıralar için "asla olmaması gereken bir trajedi” ifadesini kullandı.

Kabil Havaalanı yakınlarındaki iki intihar saldırısıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Trump, "Bu acımızı derinleştiren trajedi asla yaşanmamalıydı.” dedi.

Donald Trump eşi Melania Trump ile birlikte Kabil’de bugünkü bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananları ise geçmiş olsun dilekleri iletti.

Kaynak: Euronews