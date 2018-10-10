Trump'tan kayıp gazeteciyle ilgili flaş açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda, “Bu durum Beyaz Saray’da bizim için çok önemli bir mesele. Sonuna kadar gideceğiz.” şeklinde konuştu.

Beyaz Saray’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Suudi Arabistanlı en üst düzey bir isimle Kaşıkçı konusunu konuştuğunu ifade etti. Kaşıkçı’ya ilişkin Suudi Arabistan’dan kiminle görüştüğünü ismen zikretmeyen Trump, “Bu çok üzücü bir durum, çok kötü bir durum. Böyle bir şeyin bir gazetecinin ya da herhangi bir kimsenin başına gelmesine izin veremeyiz.” ifadelerini kullandı.

"Sonuna kadar gideceğiz"

“Bu durum Beyaz Saray’da bizim için çok önemli bir mesele. Sonuna kadar gideceğiz.” diye konuşan Trump, konuya ilişkin olarak Türkiye ile yakın çalıştıklarını vurguladı.

Trump ayrıca Kaşıkçı’nın nişanlısıyla da görüştüklerini dile getirerek, kendisini Beyaz Saray’a davet ettiklerini belirtti.

Trump, “Kimin yaptığını bulacağız. Anladığımız kadarıyla kendisi konsolosluğa girdi, fakat bir daha çıkmadı.” diye konuştu.

Beyaz Saray "şeffaflık" istedi

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da, ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesindeki üç ismin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüşerek, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili soruşturmada Riyad yönetimine "şeffaf olması" çağrısında bulunduklarını bildirdi.

Sanders yazılı açıklamasında, "Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Beyaz Saray Başdanışmanı Jared Kushner, Washington Post yazarı kayıp gazeteci hakkında dün Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile konuştu. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Veliaht Prens ile müteakip bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve ABD'nin bilgi talep ettiğini vurguladı." ifadesini kullandı.

Görüşmelerde ABD'nin Riyad yönetiminden daha fazla detay istediğini belirten Sanders, "Suudi yönetiminden konuyla ilgili soruşturma sürecinde şeffaf olmasını istiyoruz. Bu konuyu yakından takip ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kongre'den Kaşıkçı mektubu

Öte yandan, ABD Kongresi'nden Virginia Senatörü Tim Kaine ve Virginia Temsilcisi Gerald Connoly, ABD Başkanı Donald Trump’a çağrıda bulunarak, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi ve Türk yetkililerle bizzat görüşmesini talep etti.

Kaine ve Connoly, Beyaz Saray'ın "Kaşıkçı" soruşturmasında daha aktif bir rol oynaması için ortak mektup kaleme alarak Trump'a yolladı.

Trump’a bizzat Kaşıkçı konusunda "Suudi ve Türk yetkililerle görüş." çağrısında bulunan kongre üyeleri mektupta, "Aynı zamanda (Kaşıkçı'nın) kaybolması konusunda yürütülen soruşturmaya ABD olarak desteğini sun." ifadesini kullandı.

Kaşıkçı'nın ABD tarafından "özel yetenekli" kişilere verilen "O-1" tarzı vizesi olduğuna vurgu yapılan mektupta, kongre üyeleri, Trump'ın, ABD'nin ilgili bütün kurumlarını devreye sokarak Kaşıkçı konusunda soruşturma yürütmesini talep etti.

Konsolosluktan çıkamadı

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de nişanlısıyla Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Nişanlısı Hatice Cengiz, Kaşıkçı'yla birlikte 28 Eylül'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittiklerini, konsoloslukta evrakın hazırlanmadığı gerekçesiyle haftaya gelmelerinin söylendiğini anlatmış, Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıkıp o akşam Londra'ya gittiğini ve 1 Ekim'de İstanbul'a döndüğünü belirtmişti.

Suudi Arabistan Krallığı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan 4 Ekim'de yapılan açıklamada, vatandaşları Kaşıkçı'nın, başkonsolosluk binasından çıktıktan sonra ortadan kaybolduğu iddia edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın alıkonulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2018, 21:37