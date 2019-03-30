Trump'tan Meksika'ya tehdit

ABD Başkanı Donald Trump cuma günü yaptığı açıklamada, Meksika'nın, ABD'ye yasa dışı göçmen akışını engellememesi durumunda, Meksika sınırının ticarete kapatabileceğini belirterek, kapatmanın uzun sürebileceğini söyledi.

Meksika sınırını tüm ticarete kapatıp kapatmayacağı sorulan Trump, bunun bütün ticaret anlamına gelebileceğini belirtti.

Trump, "Uzun süre kapalı tutacağız. Oyun oynamıyorum. Meksika bunu durdurmalı" dedi.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Trump'ın sınır tehdidi üzerine Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Meksika tehditlere göre hareket etmiyor. Biz büyük bir komşuyuz" ifadelerini kullanarak ABD'nin sahip olabileceği en iyi komşuları olduklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişindeki artış üzerine perşembe günü sosyal medya sitesi Twitter'dan tepki göstermişti.

Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Meksika, yasa dışı göçmenlerin ülkemize akışının durdurulmasına yardım etmek için hiçbir şey yapmıyor. Onların hepsi konuşuyor ve hiçbir eylemde bulunmuyorlar. Aynı şekilde, Honduras, Guatemala ve El Salvador, yıllardır paramızı alıyor ve hiçbir şey yapmıyor. Böyle kötü yasalar Demokratların umrunda değil. Güney sınırı kapanabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise, Trump'ın bu açıklaması üzerine, yasa dışı göçün, ABD ve Orta Amerika ülkeleri arasındaki en önemli mesele olduğunu belirterek, “Başkan Trump’ın konumuna saygı duyuyoruz ve yardım edeceğiz. Yani bu ABD'nin bir sorunu veya Orta Amerika ülkelerinin bir sorunu. Meksikalılara bağlı değil, hayır” dedi.

Kaynak: Reuters