Trump'tan oy sayımlarına ilişkin açıklama: Çalmaya çalışıyorlar

Demokrat Parti adayı Biden Delaware'de "Bu seçimleri kazanma yolunda olduğumuza inanıyorum. Her bir oy sayılana kadar bu seçim tamamlanmayacak. Seçim sonuçları Çarşamba sabahı ya da sonrasına kadar belli olmayabilir ama sonuca dair iyimserim" dedi.

TRUMP'TAN JET CEVAP

Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump: "Çok açık ara öndeyiz ama seçimi çalmaya çalışıyorlar. Bunu yapmalarına izin vermeyeceğiz. Sandıklar kapandıktan sonra oy kullanılamaz. Bu gece açıklama yapacağım. Büyük bir galibiyet"

Kaynak: Haber7