Trump'tan Pakistan'a Taliban baskısı

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ı ABD için hiçbirşey yapmamakla suçladı. ABD hükümetinin bu yıl İslamabat'a yaklaşık 800 milyon dolar askeri yardım yaptığını söyleyen Trump, Pakistan'ın ise bir zamanlar Usame bin Ladin'i saklamakla suçladı.

Trump, 18 Kasım’da yayınlanan Fox News’e verdiği bir röportajda, Pakistan’ın Pakistan’daki Abbottabad’daki ABD özel kuvvetlerinin baskını sırasında 2011 yılında öldürülen El Kaide’nin kurucusu Usame bin Ladin’i saklamakla suçladı. Bin Laden'in saklandığı yer, Pakistan'ın en prestijli askeri akademilerinden sadece birkaç dakikalık kısa bir mesafede bulunuyordu.

Trump konuşmasında, " Ladin'in Pakistan'da askeri akademinin hemen yanında yaşadığını herkes biliyordu. Pakistan'ı destekliyoruz, onlara yılda 1.3 milyar dolar veriyoruz. Ancak yardımı sona erdireceğiz çünkü onlar bizim için hiçbir şey yapmıyorlar." dedi.

Pentagon eylül ayında yaptığı açıklamada, Pakistan'a 300 milyon dolarlık askeri yardımın iptal edileceğini bildirmişti. İslamabad'a yapılan 500 milyon dolarlık ödeme kararı ABD Kongresi tarafından Koalisyon Destek Fonları (CSF) olarak adlandırılan bir karar, iptal edildi.

Trump yönetimi, diğer güvenlik desteği formlarını donduracağını söylemişti.

Afganistan'da yakaladıklarımıza Pakistan sığınak oluyor

Trump, daha önce Twitter'da aptığı bir paylaşımda, ABD'nin Pakistan'a son 15 yılda 33 milyar dolardan fazla aptalca yardımda bulunduğunu ve Pakistan'ın ABD'ye yalanlar ve aldatmalardan başka bir şey vermediğini yazmıştı. "Afganistan'da yakaladığımız teröristlere, güvenli sığınak veriyorlar. Artık yok!" demişti.

Trump hükümeti Afganistan'daki 17 yıllık savaşı çözme çabalarının bir parçası olarak, ABD'nin Taliban'ı Kabil'deki hükümetle görüşmeyi kabul etmeye mecbur bırakması gerektiğine inandığı Pakistan üzerindeki baskıyı yardımları kesme tehdidiyle artırdı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net