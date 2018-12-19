Trump'tan Suriye açıklaması: Amacımız DEAŞ'tı

ABD Başkanı Donald Trump Suriye'de bulunan ABD askeri ile ilgili Twitter adresinden de açıklamada bulundu.

Trump, ABD'nin Suriye'den çekilmesine yönelik haberlerin ardından Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Başkan Trump, "DEAŞ'ı yendik. Bölgede bulunmamızın tek sebebi buydu" ifadesini kullandı.

ABD, Suriye'deki müttefiki YPG'li teröristlere 2018 yılında da desteğini en yoğun şekilde gösterdi. Suriye içindeki üs sayısını 15'e çıkaran ABD yönetimi, teröristleri ordulaştırmaya kadar ileri gitti. 2018, ABD'nin, YPG/PKK'nın ülkenin dörtte birinde işgal ettiği alanlarda "yerleştiği" yıl oldu.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2018, 19:04