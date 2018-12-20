Trump'tan Suriye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çekilme kararı sürpriz değil. Yıllardır bunun için çalışıyorum. Artık eve dönme vakti. DEAŞ, Rusya, İran ve Suriye'nin bölgesel düşmanlarıdır" dedi.
Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2018, 15:38
ABD Başkanı Trump, Suriye'den çekilme kararıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çekilme kararı sürpriz değil. Yıllardır bunun için çalışıyorum. Artık eve dönme vakti. DEAŞ, Rusya, İran ve Suriye'nin bölgesel düşmanlarıdır" dedi.
Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2018, 15:38