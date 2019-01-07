Trump'tan yeni Suriye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, "Hem DEAŞ'le mücadele edeceğiz hem de Suriye'den uygun bir şekilde çekileceğiz. Suriye'den çekilme planıyla ilgili yaptığım ilk açıklamalarda bir değişiklik yok." dedi.

Ayrıntılar geliyor...