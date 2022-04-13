Trump: "Tanrı'nın yarattığı en dürüst insan benim"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisinin dünyadaki en dürüst insanlardan biri olduğunu söyledi.

Trump, Kuzey Karolina'nın Selma kasabasında cumartesi düzenlediği mitingde hakkındaki iddialar hakkında konuştu.

75 yaşındaki ismin şirketlerine dair vergi davası açılırken, kendisi 2020 seçimlerinin iptaline yönelik girişimlerinden ötürü soruşturmayla karşı karşıya.

Trump, adını vermediği bir arkadaşının kendisine "dünyadaki en temiz kişi" olduğunu söylediğini ve şu ifadeleri kurduğunu öne sürdü:

Biliyorsun yıllarca milyonlarca sayfa belgeyle araştırıldın ve hiçbir şey bulamadılar.

Eski ABD Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

Bence belki de Tanrı'nın arattığı en dürüst insan benim. Belki de. Demokratlar tarafından Billy the Kid, Jessie James ve Al Capone'dan daha çok araştırıldım ve her birinde masumdum.

Trump, hakkında iki kez azil süreci başlatılan ilk ABD başkanı unvanına sahip. Washington Post'a göre, yönetimi sırasında 30 bin 573 yanlış veya yanıltıcı iddia öne sürdü.

Kaynak: Independent Türkçe