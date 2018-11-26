Trump tehdit etti,

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter adresinden Meksika'dan ülkesine girmeye çalışan göç kafilesi ile ilgili açıklama yaptı. Donald Trump, "Meksika, göçmen dalgası bayrağı taşıyanları geri göndermeli. Uçakla, otobüsle gönderin, istediğiniz şekilde yapın ama ABD'ye gelmeyecekler. Gerekirse, sınırı kapatacağız. Kongre, duvarı finanse et" ifadelerini kullandı.

Trump, Meksika'ya göçmenleri ülkelerine geri göndermeleri gerektiğini söyledi.

Trump, yakın zaman önce ABD-Meksika sınırına ek güvenlik güçleri göndermişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2018, 15:14