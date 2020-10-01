banner15

Trump, televizyon tartışmalarına yeni kurallar getirilmesine karşı

ABD Başkanı Trump, Biden ile yapacağı canlı yayın tartışmaları için yeni kurallar getirilmesi konusunda, "Geçen sefer kolaylıkla galip gelmişken, CPD'nin canlı yayın tartışmaları için kuralları değiştirmesine neden izin vereyim?" ifadesini kullandı.

Trump, televizyon tartışmalarına yeni kurallar getirilmesine karşı

ABD'de salı akşamı ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat rakibi Joe Biden  arasında yapılan ve iki adayın sıklıkla birbirinin sözünü kesmesiyle "kaos" ortamına dönüşen canlı yayın tartışmasının yankıları hala sürüyor. 

Söz konusu tartışmanın ardından oluşan rahatsızlıklar nedeniyle, tartışmaların organizasyonunu üstlenen  Başkanlık Tartışmaları Komisyonunun (CPD) 15 ve 22 Ekim tarihlerinde yapılacak tartışmalar için yeni kurallar üzerinde çalışmaya başlamasına Trump'tan tepki geldi.

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Geçen sefer kolaylıkla galip gelmişken, CPD'nin ikinci ve üçüncü canlı yayın tartışmaları için kuralları değiştirmesine neden izin vereyim?" ifadesine yer verdi.

"Kaotik tartışmanın" ardından yeni kurallar gündemde

Trump ile Biden arasındaki ilk tartışma, Trump'ın sürekli araya girerek rakibi Biden'ın sözünü kestiği, Biden ve Trump'ın birbirlerini dinlemeden aynı anda konuşarak karşılıklı suçlamalara yanıt verdikleri anların yoğunluğu nedeniyle yorumcular tarafından "kaotik" olarak nitelendirilmişti.

ABD medyasında yer alan haberlere göre komisyon, moderatörün gerektiğinde konuşmacıların mikrofonlarını kapatabilmesi dahil bir dizi önlem üzerinde çalışıyor.

Konuşmacılardan birinin diğerinin sözünü kesmesi halinde karşı tarafa ilave süre verilerek cezalandırılması, komisyonun değerlendirdiği önlemler arasında bulunuyor.

Öte yandan tarafların konuşma sürelerini kullanmalarının ardından karşılıklı tartışmanın teşvik edildiği münazara tarzındaki kısımların formattan tamamen çıkarılması da gündemde.

Kaynak: AA

Trump ve Biden'in televizyon tartışmasını yaklaşık 30 milyon kişi izledi

Trump ve Biden'in televizyon tartışmasını yaklaşık 30 milyon kişi izledi
Trump-Biden karşı karşıya geldi! İlk raundda neler yaşandı?

Trump-Biden karşı karşıya geldi! İlk raundda neler yaşandı?
3 Kasım seçimleri öncesinde 4 televizyon tartışması yapılacak

3 Kasım seçimleri öncesinde 4 televizyon tartışması yapılacak
Trump ve Biden televizyon tartışmasında konular belli oldu

Trump ve Biden televizyon tartışmasında konular belli oldu
YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48