Trump TikTok'a rakip olan uygulama Triller'da hesap açtı

ABD Başkanı Trump, yasaklanmasını istediği TikTok'un rakibi Triller uygulamasına katıldı. İlk videosu 600.000'den fazla izlendi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, TikTok tartışmasının üzerine platformun en büyük rakibi olan Triller uygulamasında üyelik oluşturdu.

Çinli teknoloji şirketi ByteDance'in ABD'deki operasyonlarını 90 gün içinde elden çıkarmasına yönelik kararname yayımlayan Trump ilginç bir adım daha attı.

The Verge'de yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump ByteDance'in sahibi olduğu TikTok'un rakibi olan Triller ismli mobil uygulamada hesap açtı.

En çok hangi uygulamalar indiriliyor?

ABD Başkanı Donald Trump imzaladığı iki kararnameyle TikTok ve WeChat'i ABD'de yasakladı. Trump'ın yasakladığı TikTok, dünyanın en çok indirilen ikinci uygulaması unvanını taşıyor. Yalnızca ABD'de 100 milyona yakın kullanıcısı var.

Aynı habere göre, Trump'ın ABD merkezli Triller'da açtığı hesapla şimdiden hatırı sayılır bir kitleye ulaştı. Zira hesap üzerinden yayınlanan tanıtım videosu yarım milyondan fazla izlendi.

TikTok’a rakip olarak geliştirilen Triller, birkaç hafta içerisinde ABD’de 700 binden fazla cihaza indirildi.

Neler olmuştu?

Trump, 7 Ağustos'ta da ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzalamıştı.

ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyuran Trump, güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemediklerini, Microsoft ya da bunun gibi büyük bir ABD merkezli firmanın TikTok'un ABD kolunu alması gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: gzt