Trump: "Yahudi liderler kendilerinden utanmalı"

Trump, kendisini Kanye West ve beyaz üstünlükçüsü Nick Fuentes'le Mar-a-Lago'da yediği akşam yemeğinin yol açtığı öfkeye karşı savunan, Wayne Allyn Root'un The Gateway Pundit'teki yazısının bağlantısını paylaşarak yazara teşekkür etti.

Eski ABD Başkanı şöyle yazdı:

Teşekkürler Wayne. Harikasın ama Yahudi Liderler benim İsrail için açık ara en iyi Başkan olduğumu çabucak unuttu. Kendilerinden utanmalılar. En büyük dostlarına ve müttefiklerine olan bu sadakatsizlikleri, Kongre'deki çok sayıda kişinin ve diğer pek çoklarının İsrail'e destek vermeyi bırakmasının nedeni.

Root, yazısında eski ABD Başkanı Barack Obama'yı sert sözlerle eleştirip Trump'a övgüler yağdırdı.

Yazar, "Trump, başkanlığında, İsrail devleti ve Yahudi halkı için tarihteki herkesten daha fazla şey yaptı" diye yazdı.

Kariyerini ve siyasi duruşunu her zaman, iyi günde ve kötü günde İsrail'i desteklemek için riske attı. Trump, İsrail'de seviliyor. İsrailliler sokaklara, tren istasyonlarına ve futbol takımlarına Trump'ın adını verdi.

Root sözlerini, liberal medyanın Obama'ya olan "sevgisini" ve West ve Fuentes'le yediği akşam yemeğinden dolayı ortaya çıkan mevcut öfkeyle beraber Trump'a olan nefretini kınayarak sürdürdü.

Yazar, West'i "ünlü bir tanıdık", Fuentes'i de "yabancı" olarak tanımladı.

Root, "Medya, Demokratlar ve sözümona Cumhuriyetçi olan Cumhuriyetçi Parti müesses nizamı, Trump'ı bir yabancıyla kısa bir akşam yemeği yüzünden yok etmeye çalışıyor" diye yazdı. Yazar, "zihinsel sorunları" olan West'in kendi siyasi emelleri için Trump'a tuzak kurduğunu ve bu haberin "gaslighting" (Kişinin, kendi hafızasını ve algısını sorgulamasına yol açan bir çeşit psikolojik manipülasyon yöntemi -ed.n.) olduğunu öne sürerek devam etti.

Artık Ye ismini kullanan ve yakın zamanda sosyal medyadaki öfkeli, tuhaf Yahudi düşmanı söylemleriyle müzik kariyerini mahvederek ticari sponsorlarının kendisini sürü halinde terk etmesine yol açan ünlü rapçi West, daha önce bir hevesle New York'taki Trump Tower'da ve başkanlığı sırasında Beyaz Saray'da Trump'ı arayıp bulmuştu.

Şimdi 2024 için umutsuzca, pek olası olmayan, teoride Trump'a karşı bir başkanlık yarışı planlayan West, bu kez bu projeyle ilgili tavsiye almak için bir dönem başkanlık yapan eski lüks emlak patronunun kapısını yeniden çaldı.

West ve Trump, 22 Kasım Salı günü Mar-a-Lago'daki akşam yemeğinde başka biriyle, daha sonra Trump'ın bilmediğini ya da tanımadığını iddia ettiği adı çıkmış beyaz üstünlükçüsü ve Holokost inkarcısı Fuentes'le beraber yemek masasına oturmuştu.

Fuentes en çok, küresel sistemi güya Yahudilerin kontrol etmesi gibi konularda yüksek perdeden konuştuğu canlı yayınları, yeterince aşırı olmadığı için yıllık Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı'nı protesto etmesi ve Marjorie Taylor Greene'le Paul Gosar da dahil MAGA (Amerika'yı Yeniden Harika Yap) destekçisi Cumhuriyetçileri ağırladığı kendi rakip zirvesini düzenlemesiyle tanınıyor.

Kaynak: Independent Türkçe