Trump yanlısı mitinge 27 kişi geldi

The Daily Beast'e konuşan etkinlik organizatörleri, Kongre binası alanındaki mitinge aşırı düşük katılımın birkaç faktörden kaynaklandığını ama mitingin yine de "başarılı" olduğunu söyledi.

Yayın kuruluşuna konuşan GOUSA kurucusu John Paul Moran "Miting haberini kelimenin tam anlamıyla yaklaşık bir hafta önce yaydık. Daha fazla insan olmasını isterdik ama bence bu da bir başarı" dedi.

Moran, protesto için düdük çalarak toplantıya yaklaşan liberal aktivistleri "maaşlı provokatör" ve Antifa üyeleri olarak niteledi.

Trump organizatörlerden biri değildi ve cuma günkü "Stop the Tyrants and Unite for Freedom" (Zorbaları Durdurun ve Özgürlük için Birleşin) mitinginde yer almadı.

The Daily Beast'in aktardığına göre, mitingde bulunanlar arasında MAGA (Make America Great Again - Amerika'yı Yeniden Harika Yap) moda tasarımcısı Andre Soriano ve Trump'ın danışmanı Matt Braynard da yer alıyordu.

27 katılımcı arasında iki güvenlik görevlisi de bulunuyordu.

The Daily Beast'e konuşan Braynard, "Bir şeyi fark etmenizi istiyorum" dedi.

Araya girmeye çalışıyorlar. Bu yüzden düdük çalıyorlar. Duyulmamızı zorlaştırmak için!

Diğer organizatörler ve katılımcılar düşük katılımın sorumlusunun, davetiye e-postalarının spam klasörlerine gitmesi ve etkinliğin hafta içi gerçekleşmesi olduğunu ima etti.

Deborah Weiss, The Daily Beast'e “Gelen kutuma düşmediler. Tamamen ortadan kayboldular" dedi.

Cuma günkü miting, yine Kongre binası alanında gerçekleşen ve beklenen katılımı yakalayamayan benzer bir toplantıdan sadece birkaç hafta sonra yapıldı.

Kaynak: Independent Türkçe