Trump’a Kaşıkçı brifingi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'yi ziyaret eden, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel tarafından Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda bilgilendirildiği açıklandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders’in yaptığı açıklamada, Haspel'in, Türkiye'den dönüşünde bu sabah Trump'a bulguları ve görüşmeleri hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

CIA Direktörü Haspel, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından ABD Başkanı Trump'ın isteği üzerine Salı günü Türkiye'ye gelmişti.

Haspel’in Suudi Arabistan’a uğramaması da dikkat çekmişti.

Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtlarını dinlemek istediği iddia edilen Haspel’in gerekli görüşmeleri yaptıktan ülkesine döndüğü belirtiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net