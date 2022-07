Trump’ın damadı Jared Kushner: "Başkan bana 'ben başkanım, her şeyi biliyorum' dedi"

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, Trump’ın danışmanlığını yaptığı 2019 yılında tiroid kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı ve Çin ile ticaret anlaşmasındaki gergin müzakereler sırasında tiroidinin önemli bir kısmının çıkarıldığını aktardı.



23 Ağustos'ta yayınlanacak olan otobiyografisinde Kushner, Beyaz Saray doktoru Sean Conley’in Trump ile Texas’a gittikleri Air For One uçağında kendisini kenara çekerek kanser olduğunu söylediğini, “Acilen ameliyata almalıyız” dediğini aktardı. İlk olarak New York Times'ta yayınlanan kitaptan alıntılara göre, Kushner Conley'den ‘kimseye, özellikle de eşine ve babasına bu durumu söylememesini’ istedi. Kushner, kanserin erken tespit edildiğini, ancak tiroid bezinin büyük bir bölümünün çıkarılması gerektiğini ve sesine olası zararlar konusunda uyarıldığını söyledi.



Kushner kitabında, "Ameliyattan bir gün önce Trump beni Oval Ofis'e çağırdı ve ekibine kapıyı kapatmasını işaret etti. Bana, ameliyat için gergin misin?' diye sordu” dedi. Trump’a bunu nereden bildiğini sorduğunu söyleyen Kushner, “Ben başkanım. Her şeyi biliyorum. Bunu gizli tutmak istemeni anlıyorum. Ben de böyle şeyleri kendime saklamayı seviyorum. İyi olacaksın. İşle ilgili hiçbir şey için endişelenme. Burada her şeyi ele aldık” dedi.



Eski Başkan Barack Obama'nın Beyaz Saray'daki baş stratejisti David Axelrod, "Kanseri performansını etkilemiyorsa, bu kişisel bir mesele olarak kalır ve bunu açıklama yükümlülüğü yok. Çıkar çatışmasına neden olabilecek herhangi bir iş sözleşmesinin veya yatırımın aksine, bu kişisel bir tıbbi mesele” şeklinde konuştu.



Kushner, 2020'de İsrail ile bir dizi Arap ülkesi arasında ABD'nin aracılık ettiği normalleşme müzakerelerinin önemli isimlerinden biriydi.

Kaynak: Şarku’l Avsat